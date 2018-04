Paula Chaves habló por primera vez de la lucha de su madre contra el alcoholismo

La modelo Paula Chaves contó por primera vez la dura lucha que su mamá, Alejandra Schultz, tuvo hasta hace poco tiempo con el alcohol y la depresión.

La conductora es la tapa de la revista GENTE de esta semana y allí decidió contar por primera vez sobre el drama de su mamá, que comenzó después de que se separara de su papá, Miguel Ángel, en el año 2000. Ella había dedicado su vida a las tareas domésticas y a sus hijos, y de repente, se vio sin nada, aunque era joven.

"Se encontró sin profesión, sin saber hacer nada. Y se deprimió. Comenzó a tener actitudes raras y debió recibir atenciones psiquiátricas. Mis hermanos (Delfina y Gonzalo), que todavía eran chicos, decidieron vivir con papá. Yo estaba embarazada de Oli y me molestaba mucho con ella: "¡Má, no puedo creer que llores! ¡Debés estar bien, por nosotros!". Al poco tiempo buscó alivio en el alcohol. Después comenzó a tomar dosis dobles de antidepresivos, a mezclarlas con la bebida, y entonces se perdió. Porque todos los adictos necesitan tocar fondo", comenzó Paula.

Hubo un episodio que les marcó el momento en que debían hacer algo para salvar a Alejandra. "Cuando entramos en su casa y la vimos, en un cuadro tremendo, con la frente lastimada, supimos que no había otra opción más que la internación. Mamá estaba en peligro. Yo misma, embarazada de Balta, la llevé a la comunidad terapéutica. Con todo el dolor que implicaba: estaba tratando de ayudar a mi vieja en el momento en que yo más la necesitaba. Me iba de ahí preguntándome: "¿Volverá a ser mi mamá de antes?". Cuatro meses después nació Balta. Ella había comenzado la desintoxicación, que es algo muy difícil, y no pude ir a verla", continuó.

La experiencia le dejó una gran enseñanza a Paula, aunque fueron días muy difíciles y de mucho sacrificio de todos. "Acompañar a un adicto no es fácil, porque nunca hay respuestas a tantas reacciones: nada es blanco o negro. La salvación está en la internación, aunque debamos obligarlos. A los afectos de quienes padecen una adicción les digo: busquen ayuda en los grupos de contención para familiares. Hay que sacarse la vergüenza y los prejuicios del "qué dirán". Muchas veces, después de las charlas, me secaba la cara y me iba al canal. Déjense ayudar, porque eso ayuda. Es un camino desgastante, pero posible", recomendó.

Luego, contó: "Después de un año y medio de tratamiento volvió a Lobos con mi tía Claudia, donde pasó algunos meses. Si hoy soy más feliz es porque la veo feliz. Recuperamos a la mamá que nos acompañaba de cerca, que estaba pendiente en la primera fila de los actos del colegio, la que nos enseñó a cocinar y a comer saludable. Mi vieja pelea fuerte, porque es una lucha diaria. Como buena budista, quiere ayudar a los demás. Hoy se mudó a Las Cañitas, y está empeñada en conseguir trabajo. La veo atendiendo un local: es súper confiable y muy carismática. ¡Y está tan linda…! Ella fue modelo publicitaria, salió Reina Nacional de la Flor y hasta trabajó con Tato Bores. Siempre contaba cuentos de cuando Cris Morena y ella viajaban juntas en colectivo para presentarse a los castings", comentó.

"Ya quisiera yo la garra de mi vieja. Hoy, a la distancia y siendo mamá, pude entenderla. La veo en casa, desviviéndose por mis hijos y le digo: "Vieja, ¿cómo pudiste volver a ser vos?". Y me enorgullece mucho haber acompañado de cerca a esa mujer que alguna vez creyó que no tenía nada y hoy redescubre la vida con valentía", cerró Paula.