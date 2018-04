Maradona se refirió a su ausencia en el casamiento de su hija Dalma

Finalmente, Diego Maradona (57) se refirió al casamiento de su hija Dalma Maradona (31) con Andrés Caldarelli (31), que tuvo lugar el pasado sábado 31 de marzo en el salón de la chacra La Herencia, de Pilar.

Luego de un sinfín de especulaciones, el “Diez” fue el gran ausente de la ceremonia. Y su lugar lo ocuparon Gianinna Maradona, Claudia Villafañe y el pequeño Benjamín Agüero, que entraron junto a Dalma al salón. En un posteo en su muy activa cuenta de Instagram, que suele ser manejada por Rocío Oliva y que suma más de un millón y medio de seguidores, Diego le dedicó un mensaje a su hija por su cumpleaños, el 2 de abril. El texto lo acompañó con la foto que Dalma difundió de su casamiento y también se refirió a su comentado faltazo. “Hoy es el cumpleaños de mi hija Dalma. No pude estar en su casamiento, pero ella sabe por qué no pude estar”, arrancó. Y continuó: “Yo le expliqué a ella y está todo más que bien. Le deseo que sea muy feliz, y le mando un beso tan grande como las Islas Malvinas”. En el comentario Diego revela que su hija sabía de su decisión, deja entrever que faltó a la importante cita por su trabajo en el equipo Al Fujairah de los Emiratos Arabes Unidos y asegura que no hay ningún conflicto con ella.