El Indio Solari publicó una carta para Santiago Maldonado

El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota envió unas palabras a La Garganta Poderosa.

“Santiago: donde te encuentres... Como tantos otros, no te conocía, no sabía de vos. Estabas donde tu generosa y joven valentía te llevaron. Con los desposeídos, los despojados compartiendo el día con los auténticos habitantes naturales de la tierra en disputa. Tan cerca de sus necesidades que fuiste una silueta más entre ellos, un blanco de tiro... Mi respeto, siempre. Indio”, manifestó el músico.

A pesar del resultado de la autopsia final, la familia Maldonado no acepta la intervención de los peritos y sigue responsabilizando a Gendarmería Nacional y al Estado por la muerte de Santiago.

El 1 de agosto de 2017, Santiago Maldonado desapareció en Chubut luego de un enfrentamiento entre la comunidad mapuche Pu Lof y Gendarmería en Cushamen.