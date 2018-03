Carlos Cuevas, de Merlí, quiere actuar en Argentina

La serie catalana Merlí ingresó a las casas argentinas -y caló en parte de Sudamérica-, por la gran ventana de Netflix. Reconocida como una de las revelaciones de la grilla de la plataforma digital, plantea el modo de enseñar de un profesor de Filosofía al que lo mueven los desafíos, Merlí Bergeron, interpretado por Francesc Orella.

A raíz del éxito, uno de sus alumnos, Pol Rubio, encarnado por el actor Carlos Cuevas, de 22 años, habló sobre el boom, profundizó en los mensajes que dejó la serie (de tres temporadas) y reveló que uno de sus sueños es hacer teatro en la Argentina.

“Me encantaría viajar a Buenos Aires para hacer teatro. Ahora mismo no me han propuesto nada. Soy un gran fan del cine y teatro argentino. Me vuelve loco. Uno de los sueños de mi vida es hacer teatro en Argentina, siempre lo digo aquí también. Además, Barcelona y Buenos Aires son ciudades hermanas en este sentido, conozco a muchos actores que fueron allí a hacer teatro y compañías argentinas que he visto en Barcelona. He visto mucho teatro de Tolcachir, de Veronese, de Daulte”, detalló Cuevas.