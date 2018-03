El gracioso error en uno de los tatoos de Jimena Barón

Jimena Barón fue la protagonista de una divertida anécdota que contó a raíz de su tapa en la revista Caras. Resulta que hace La actriz publicó la portada en su cuenta de Instagram y recibió muchísimos mensajes, pero una pregunta de un usuario terminó con una increíble revelación.

“¿Qué significa el tatuaje de la parte baja de la espalda?”, le consultó sobre el símbolo chino que se puede observar en la foto de tapa.

La respuesta de Barón sorprendió a todos ya que confió que se quiso tatuar una palabra en chino ¡y le tatuaron otra! “Postres. Me chamuyó el de la Bond. Fui a China el año pasado y me dijeron que me tatuaron POSTRES”, contó haciendo referencia al viaje que realizó con Juan Martín del Potro -por entonces su novio- a China en septiembre del año pasado, momento en el que se enteró del error del tatuador.

¡Increíble!