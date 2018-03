Así despidieron los famosos a Emilio Disi en las redes sociales

Emilio Disi murió este miércoles al mediodía a raíz del cáncer de pulmón que padecía. Los famosos de nuestro país despiden con profunda congoja al actor de 74 años en las redes sociales.

Algunos postearon fotos, otros escenas de las producciones en las que trabajó Disi. También compartieron videos divertidos del actor grabados hace poco tiempo.

Fuiste un grande, querido Emilio! Todo mi amor y mi cariño eterno para vos!! Gracias por tantas risas que me sacaste❤️⚫️ https://t.co/HjNdiZkg6W

Me va a costar mucho no tenerte. No puedo más. Hace reir a Dios mi querido Emi. @DisiEmilio pic.twitter.com/vSK72ihBnP