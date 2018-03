Echaron a un panelista de "Intrusos": "No quería vestirme como empleado de banco"

Augusto Tartúfoli, más conocido como Tartu, ya no será parte del panel de Intrusos. Aunque Jorge Rial intentó retenerlo, las autoridades de América le pusieron fin a su contrato y él asegura que el principal motivo fue su particular estilo, que abarca desde su look hasta su brutal franqueza a la hora de opinar sobre los temas del día.

Recordemos, Tartu llegó a Intrusos hace tres años, cuando dejó Telefé -estaba en AM con Verónica Lozano y Leo Montero- para sumarse al canal de Palermo. Al tiempo participó de Gran Hermano y, gracias a su feeling con Rial, logró ocupar un lugar de privilegio en el panel del programa de espectáculos.

Pero la buena onda se terminó. "Se cansaron de mí y me echaron. Yo no era un buen alumno para ellos. Era un tipo con el pelo de colores y remera rockera. No quería vestirme como empleado de banco. Y me parece que eso molestaba", analizó el periodista, en diálogo con La Nación. También reveló que la gerente de Programación del canal, Liliana Parodi, le advirtió en reiteradas oportunidades por su look excéntrico, aunque él nunca le hizo caso.

"Por eso entiendo la decisión. Tampoco tenía apoyo de la producción porque muchas veces me enfrenté a ellos por estar en desacuerdo con los temas que trataban, que me parecían siempre los mismos. Entonces, el único que me bancó fue Rial, que no pudo hacer nada por mí", confesó. Según el periodista, la versión oficial que dieron en América fue que superpuso sus vacaciones con las de su colega Damián Rojo, lo que provocó un agujero importante en el panel.

Sin embargo, en diálogo con TN Show, Parodi desmintió la versión de Tartu y dijo que simplemente, no le renovaron el contrato. "No lo echó nadie, y por lo que él mismo dice creo que tampoco estaba de acuerdo con el contenido del programa. Del look hablamos bastante en su momento pero hace mucho que él decidió cómo le gusta vestirse y nunca más lo hablamos", aclaró.

"En los programas con equipo, mal llamados panelistas, y con 18 años en el aire, siempre son necesarios los movimientos o los cambios. Es un gran profesional y merece sentirse cómodo en donde colabore", cerró Parodi.