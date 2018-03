Calu se manifestó en contra de mantener a Darthés en TV

Desde el momento en que Calu Rivero denunció públicamente que fue “acosada” por Juan Darthés cuando ambos eran los protagonistas de “Dulce amor”, la tira que se emitió por Telefe, todas las miradas se posaron sobre el actor. Las críticas se volvieron moneda corriente y, por primera vez, la actriz se animó a confesar que no está de acuerdo con la decisión de Adrián Suar en relación al futuro laboral de Darthés.

Sentada en el living de Intrusos, Calu se refirió una vez más al duro momento que vivió con Darthés en el set de grabación y puso principal énfasis en la decisión de Adrián Suar de mantener al actor como una de las grandes figuras de Simona, la tira que protagoniza junto con Angela Torres, Gastón Soffritti, Ana María Orozco, Agustín Casanova y Romina Gaetani, entre otros.

“Yo no soy quién para decirle a Suar lo que tiene que hacer. Pero cada uno sabe cuáles son sus responsabilidades. Yo a Adrián lo llamé antes de publicar la carta para decirle que no tenía nada contra él y le conté todo. El me escuchó, fue totalmente empático. No había empezado Simona, le dije que le quería avisar que iba a publicar la carta”, reveló la actriz.

Y continuó, en un claro pedido para el gerente de programación de canal Trece y presidente de Pol-Ka Producciones: “Si fuera Suar priorizaría lo humano y no lo material. Creo que está lo económico sobre lo humano”.

Durante la entrevista que le hizo el ciclo de América, Calu no se calló nada y se mostró dispuesta a desenmascarar a Juan Darthés “Esto era una bomba de tiempo, en cualquier momento iba a salir. Creo que animarme a decir algo que era tan común fue lo que conmovió”, explicó.