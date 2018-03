La desopilante anécdota de Adrián Suar con Diego Maradona cuando hacían La noche del 10

Adrián Suar contó una desopilante situación que vivió con Diego Maradona en 2005, cuando hicieron en El Trece el programa La noche del 10.

El director de Programación del canal reveló que dos días antes del estreno, el ex jugador le dijo a Claudia Villafañe que no quería arrancar el ciclo, y Suar y Pablo Codevilla tuvieron que salir a convencerlo.

"Fue uno de los programas más lindos que me tocó participar como productor. Pero viví trece programas de ficción. Me quedé con las ganas de hacer el documental de ese programa, un golazo, porque vivi cosas púnicas de un Diego, tiene un magnetismo con la gente”, comentó en el ciclo Tiene la palabra.

“Ya teníamos todo el estudio armado, y dos días antes Claudia me dice ‘Diego no lo va a hacer’. Muy fuerte, muy fuerte. Él decía ‘no va, no va, no va’. Entonces nos fuimos a Devoto con Pablito Codevilla en mi auto, a la casa de los padres de Diego. Ninguno de los dos quería bajar. Finalmente bajé, toqué el timbre y no me atienden. Vuelvo a tocar y nada”, aseguró.

Lo que sigue es peor aún, ya que Diego estaba adentro, ¡y les cerró la persiana! “Entonces veo que está la persiana un poco abierta y cuando me agacho para mirar por ahí, hacen ‘taca taca taca’ y me bajan la persiana. Le dije ‘Pablo, me quieren de bajar la persiana’. ¡Se quería esconder!”, bromeó.

Diego, finalmente, logró escapar de la casa, sin explicaciones. “Me subo al auto, esperamos una hora. Lo aguantamos una hora y media, y a la hora 50 se acerca y dice ‘yo sabia que estaban ahí’ y se fue en la camioneta. ¡Se escapó de la casa!”, agregó.

Finalmente, Diego aceptó conducir el ciclo. “Logré hablar, le dimos el apoyo de que iba a estar todo bien. Diego estaba asustado, sentía que no lo podía hacer y lo manifestó fugándose. Le había agarrado un pánico escénico para mí", cerró Suar.