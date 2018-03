Cubero desafía a Nicole: “Mis hijas quieren conocer a Mica”

Junto con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, Fabián “Poroto” Cubero protagonizó una producción de fotos para la revista Caras donde, además, habló abiertamente de su romance con Micaela Viciconte. Y en la charla hubo una frase que no sólo pinta de cuerpo entero el momento de la pareja, sino que también seguramente levantará el enojo de Nicole Neumann.

“Mis hijas quieren conocer a Mica”, lanzó contundentemente el capitán de Vélez. Vale remarcar que días atrás, el futbolista le había señalado a “Nosotros a la mañana” que le gustaba hablar con sus hijas sobre lo que pensaban de su relación con la ex Combate.

“Yo nunca fui muy noviera, pero cuando salgo con alguien es porque estoy dispuesta a darlo todo”, señaló por su parte Viciconte. “Con Fabián empezamos muy light, primero fuimos amigos, y poco a poco todo se fue dando. Al principio estaba perseguida porque no quería estar con una persona famosa y mucho menos con un futbolista. Pero él me está enseñando a relajarme y a disfrutar”.