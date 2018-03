Black Mirror fue renovada para una quinta temporada

Netflix confirmó que Black Mirror tiene luz verde para producir una quinta temporada. Desde la cuenta oficial de esa serie anunciaron que la antología de ciencia ficción futurista tendrá una nueva tanda de episodios, aunque todavía no se precisó cuántos serán los capítulos ni cuál es la fecha de estreno.

Black Mirror fue creada por el inglés Charlie Brooker en diciembre de 2011, y con sólo dos temporadas de tres episodios cada una en su haber, la propuesta no tardó en convertirse en una serie de culto. Luego de un especial de navidad en 2014, la señal inglesa Channel 4 parecía no confirmar nuevas entregas, entonces la todopoderosa compañía de streaming tomó la posta y en octubre de 2016 estrenó un tercer año más extenso, con seis capítulos nuevos que, en líneas generales, recibieron críticas elogiosas.

Hace apenas unos meses, para el año nuevo de 2017, la señal streaming puso a disposición de sus usuarios una cuarta temporada nuevamente de seis entregas, y la buena recepción por parte del público le valió a Black Mirror una casi inmediata renovación. Se especula con que la llegada de los nuevos episodios podría ser a comienzos de 2019, y muchos esperan capítulos que presenten secuelas de “San Junipero” o “USS Callister”, dos episodios que entusiasmaron mucho a los fans.