Revelaron el supuesto motivo por el que Marcela Tauro acusó de violento a Jorge Rial

Hace ya varias semanas el programa Intrusos viene tratando cuestiones vinculadas al feminismo y la violencia de género. También del abuso y los acosos en la televisión. La denuncia de Calu Rivero contra Juan Darthés destapó la olla y día a día surgen nuevos testimonios.

En medio de la charla sobre estos temas, Jorge Rial dijo ser un "machista en rehabilitación". Se le ocurrió preguntar a las panelistas si alguna vez sufrieron acoso laboral y Marcela Tauro explotó: "No solamente es el acoso... Me sentí incómoda hasta laburando con vos. Lo superé. Nos hemos peleado".

Ante la atenta mirada de sus compañeros, agregó: "Me sentí mal por maltrato, y te seguí eligiendo, pero no porque esté loca, porque no puedo ser hipócrita si yo laburo en un programa así". Enseguida elogió la actitud de Rial ante los cuestionamientos: "Estoy acá por esto, porque vos me bancás estas cosas. Me parece que estás haciendo un cambio maravilloso, pero hace dos meses vos me gritaste delante de todo el mundo. No quiero para la cámara y para las redes ser una cosa y para los demás otra".

En las redes se armó un debate tremendo y Fernanda Iglesias contó el supuesto motivo por el que la periodista explotó contra su jefe. "'¿Por qué Rial maltrató a Tauro? El 13/12 se informó al panel de Intrusos que el programa de Navidad se grabaría el 16/12, a las 10. Tauro y Calabró no podían porque tenían que ir a la radio. Se negaron y Rial amenazó con echarlas si no iban. Hubo llantos y gritos. Al final, fueron", disparó.

¿Habrá sido ese el motivo?