Los originales nuevos ritmos que se vienen en Bailando 2018

Cada año, Marcelo Tinelli y su equipo buscan sorprender al público incorporando nuevos ritmos y reglas en el Bailando. El 2018 no será la excepción y Ángel de Brito reveló en Los Ángeles de la Mañana dos novedades sobre los nuevos ritmos.

El conductor anunció que uno de los ritmos nuevos será “bailando con patines” y Lourdes Sánchez, mujer del Chato Prada, agregó que será con patines de cuatro ruedas, no con los rollers.

Lourdes Sánchez: "Hay otro ritmo: va a ser nadando bajo el agua. Pero nadando, nadando, no el acquadance. Es nado sincronizado y están preparando todo un sistema para grabarlo"



Mica Viciconte, invitada al programa, no ocultó su sorpresa y su susto ya que es una gran candidata a participar de Bailando 2018 y no sabe patinar: “Me matan. No, no, no...”, se lamentó la diosa de Combate.