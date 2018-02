Se reconciliaron Laurita Fernández y Fede Bal

Laurita Fernández y Fede Bal se reconciliaron, a dos semanas de haber anunciado la separación.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en Twitter. “PRIMICIA. Reconciliados @balfederico y @laufer4 #LAM", anunció el periodista, dando a entender que en su programa de mañana darán más información.

“No me quiero apurar. Por fin pudimos tener un día tranquilos. Hace una semana que no teníamos contacto, pudimos vernos, hablar y conectar por que tenemos mucho amor”, contó este martes la conductora en su programa radial.

“¿Lo ves enamorado a Fede?”, le preguntó Pampito a Laura en vivo por Dale que vale, y ella no dudó en responder: “Profundamente“. “No es fácil salir con él por muchas cosas de su personalidad, sus mañas… pero son cosas que uno debe aceptar y él debe conectarse con como yo me puedo sentir y amoldarse a eso. Es de a dos”, sentenció.

“Hace bastante que no charlabamos, que no sabíamos el uno del otro. Vino, nos encontramos pudimos hablar con mucha sinceridad, dejando enojos de lado y planteando qué es lo que cada uno necesita”, sostuvo y remarcó: “Hay mucho amor pero no me quiero apresurar. Hay cosas que no estaban bien pero aprendí que eso se habla mucho.”, enfatizó.