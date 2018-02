El deseo más inesperado de Guillermina Valdez: ¿qué opinará Tinelli?

Guillermina Valdés mantiene una familia ensamblada con a su pareja Marcelo Tinelli desde hace ya varios años, incluso, tienen un hijo en común, Lorenzo.

Durante una entrevista con la revista Caras, la rubia se animó a hablar de todo pero hizo hincapié en sus ganas de adoptar y seguir agrandando la familia junto al conductor.

"Es un deseo que tengo desde hace tiempo. Sé que es difícil el trámite de adopción, pero siento la necesidad de hacerlo", confesó.

Por otro lado, elogió a su pareja en su rol de padre: "Lo admiro mucho como papá y me hace muy bien como mujer tener un hombre tan dedicado a sus hijos. Cuando salgo de mi casa tengo la tranquilidad de que Lorenzo se queda con él, así puedo desarrollar mis otras facetas".

Además, contó como es la convivencia aunque viven en diferentes departamentos: "Tenemos nuestra habitación en el piso de Marcelo, donde dormimos todas las noches juntos y distribuimos a los chicos en pisos separados para respetar sus espacios. Yo tengo a mis cuatro hijos en el piso 10 y él está con Micaela, Candelaria, Francisco y Juana en el suyo".

En cuanto al motivo de esa decisión, expresó: "Conservar lo nuestro y no invadir el resto de la familia. Queríamos que la unión se diese de a poco, naturalmente. Hoy estamos tan bien así que no queremos cambiarlo. No digo que sea la mejor forma de convivir, sino la que a nosotros nos resultó".



Por último, habló de su ex pareja y padre de sus tres hijos, Sebastián Ortega, con quien se separó poco antes de comenzar su relación con Tinelli y la cual generó una gran polémica por la supuesta amistad que mantenían.

"Es súper buena. Pasamos un momento bravo que se dio así, yo nunca entendí mucho por qué. Pero con el tiempo volvimos al contacto y a tener un buen diálogo como padres. Esa es nuestra realidad ahora", concluyó la empresaria.