El peluquero de Wanda Nara reveló la verdad del inicio del romance de ella con Mauro Icardi

La polémica separación de Wanda Nara y Maxi López en noviembre de 2013 y el posterior comienzo de su romance con Mauro Icardi llenó el mundo del espectáculo de especulaciones.

Hoy, cinco años después de aquel momento, el peluquero de Wanda reveló cómo fue el comienzo del noviazgo de la mediática con el delantero del Inter."Wanda vino a la Argentina. Todos hablaban de su separación. Nos fuimos a una estancia. Me lo mostró por fotos (a Mauro), yo lo conocía de una producción con la que habíamos ido a Brasil y me preguntó qué me parecía", recordó Kenny Palacios en El Tratamiento (Magazine, a las 13).

Además, el estilista reconoció que "Wanda le presentó varias chicas a Mauro" antes de ser pareja. "Se lo presentaron a Zaira, es verdad. Pero ella no estaba interesada, no le gustaba mucho. Es cierto sí que varias chicas del ambiente han tenido el teléfono de Mauro", explicó.

Pero luego, puntualizó: "Viste, cuando una mujer está en un mal momento y tenés a un amigo que te acompaña en el dolor, o te ayuda con los nenes.... Bueno, en ese momento ella estaba sola", sostuvo el peluquero.

Según Kenny, la mediática se vino a Buenos Aires para superar su separación, y "a los dos días cayó Mauro de sorpresa, que se tomó un avión y se vino sólo por 24 horas".

"Ella ya pensaba que estaba enamorada. Estaba todo el día haciendo videollamadas", reveló Kenny. Y concluyó: "Ella me preguntó qué pensaba. No pensamos en tanto en el afuera, en lo que iban a decir. Yo le dije que si ella quería, que se de la oportunidad"