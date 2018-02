Luciana Salazar y Martín Redrado, nuevamente juntos

Desde que llegó al mundo Matilda, la hija que Luciana Salazar tuvo a través de la subrogación de un vientre en los Estados Unidos, se tejieron muchas especulaciones alrededor de una posible reconciliación de la escultural rubia con Martín Redrado. Sin embargo, si bien admitió que el economista había ido a conocer a la pequeña, la modelo y actriz desmintió terminantemente que la foto que circuló en los últimos días de una cena romántica entre ambos fuera reciente.

“Yo dije que era vieja, no cambien las cosas”, tuiteó hace dos días, contradiciendo lo que se publicó en la cuenta del programa Involucrados.

Sin embargo, acaso por la presión de los medios o lo que ella misma sentía, Luli acaba de confesar que es ella la de la foto en cuestión. “Perdón, me siento una tonta de haber mentido con el tema de la foto de San Valentín. Sí, estuvimos cenando con @martinredrado y volvimos desde ya hace unas semanas”, expresó. “Es que la realidad es que yo no tenía nada que ocultar, por eso lo cuento”, agregó luego. Habrá que ver si, ya con la confirmación por parte de Luciana, ella y el ex presidente del Banco Central conforman finalmente, y después de tantas idas y vueltas entre ambos, la familia que ella siempre deseó junto con la pequeña Matilda.