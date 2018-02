Vicky Xipolitakis se casó en secreto con un financista millonario

Luego de un noviazgo de un año con el financista Javier Naselli, Victoria Xipolitakis sorprendió a todos y se casó.

La boda se organizó casi en secreto luego que la vedette perdiera un embarazo. Según explicó a la revista Caras: “Nos casamos el 5 de febrero, alrededor del mediodía, en el registro civil de Tribeca, a siete cuadras de nuestra casa de Nueva York. Javier me venía pidiendo casamiento desde hace mucho tiempo y después de lo que nos pasó creo que era el momento justo para darle el sí. Eso nos unió mucho más. Así es que viajé a New York lista para casarme. Salí de la Argentina soltera y volveré casada”.

La vedette no le avisó a nadie, ni siquiera a su familia. Vicky explica que lo hizo porque “Javier me venía proponiendo casamiento desde hace tiempo. Dicen que el café si lo dejás para mañana se enfría. Y a mi no me gusta dejar nada para mañana. Si el amor lo tengo hoy y estoy convencida porque siento que él es mi príncipe, ¿Por qué no me iba a casar?”.

La vedette hará, en poco tiempo, una gran celebración en Los Hamptons y otra fiesta en Argentina.