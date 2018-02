No llegaron a San Valentín: Laurita Fernández se separó de Fede Bal

No es la primera vez que atraviesan una crisis. Tampoco parece nueva la noticia de una separación. ¿Qué cambió esta vez? Que sería definitiva. Laurita Fernández y Federico Bal ya no están juntos. Y la ruptura -al parecer- no tiene vuelta atrás.

Con el hijo de Carmen Barbieri haciendo teatro en Mar del Plata (encabeza “Magnífica” junto a su mamá), la bailarina se fue de vacaciones a Disney. Y desde allá hizo un posteo más que significativo en su cuenta de Instagram, ¡y justo en el Día de los Enamorados! “Algún día llegará ese Príncipe Azul”, escribió, ¿casi resignada?, junto a un mural de la Cenicienta.

Fede, en cambio, optó por el silencio en las redes sociales. Incluso en su cuenta de Twitter sigue fijado el mensaje -con foto incluida- que puso hace unos días al morir su abuela, Ana Caputo.

Días después, todo cambió… ¡¿Pero qué pasó?! ¿Por qué Fede y Laurita se separaron? Según lo que informó el periodista Angel De Brito en su programa “Los ángeles de la mañana2, habría una tercera en discordia: una bailarina de “Magnífica” llamada Rebeca “Beky” Vázquez. Un amigo de la ex novia de Fede Hoppe habría visto a Bal con su compañera de teatro en una fiesta, en una situación más que comprometida.