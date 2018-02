Nazarena Vélez contó una increíble anécdota paranormal de Fabián Rodríguez

Nazarena Vélez contó una fuerte historia relacionada con la muerte de su hermana Jazmín, el nacimiento de su hijo Thiago y Fabián Rodríguez.

"Cuando yo estaba embarazada de 2 meses y medio, muere Jazmín. Tuve un embarazo heavy. El día que nace Thiago, lo dejaron internado en neonatología y para mí fue tremendo", inició en Vino Para Vos, el programa de Tomás Dente.

"Un día suenan las alarmas porque otro de los bebés que estaba internado ahí se complicó. Yo estaba muy sensibilizada, no quería ni mirar pero Fabián se quedó ahí, con la mirada perdida. Yo le decía que no mirara, que era horrible quedarse en el medio, pero no me dio bola y me enojé", continuó.

"Más tarde se lo dije, que era horrible lo que había hecho... quedarse ahí a ver el dolor de otros. Y me dijo que no estaba mirando eso, me hizo jurar que no iba a ponerme mal y me dijo que estaba Jazmín ahí. Fabián no era de creer en esas cosas, pero se largó a llorar y me dijo que Jazmín le había pedido que nos cuidara", concluyó Nazarena, visiblemente emocionada.