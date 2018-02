Alberto Cormillot cumplió su máximo sueño y mostró su felicidad en las redes

A sus 79 años, Alberto Cormillot cumplió un sueño que tenía pendiente. El doctor viajó a la Antártida para conocer la Base Marambio. Arribó hace algunos días y la está pasando bomba.

"Empecé a buscar cómo venir y me sugirieron que hablara con alguien de la Fuerza Aérea, así que me comuniqué con el Edificio Cóndor. Se habla tan poco de la Antártida que está medio en la nebulosa. Pero curiosamente cuando conté que iba a venir se despertó un interés fenomenal. Eso quiere decir que es algo que a los argentinos les da curiosidad, pero no se animan porque no conocen nada sobre la Antártida", indicó.

Y agregó: "La única actividad que puede realizarse es la investigación. Y para ello, son necesarias estas bases que afirman la soberanía. Es el único lugar donde se puede estudiar el calentamiento global, la atmósfera... y abajo de este continente hay muchos recursos que van a ser útiles para nuestros descendientes. Aprendí muchísimo. Hoy es mi último día, me pierdo el pub, pero me llevo el bautismo antártico.”

