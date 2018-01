Meryl Streep en la segunda temporada de Big Little Lies

El 2017 marcó, de alguna manera, la gran “migración” de las estrellas de cine a las series. Uno de los ejemplos más exitosos de esa nueva tendencia fue Big Little Lies, la ficción de HBO que reunió a Nicole Kidman, Reese Whiterspoon, Laura Dern y Shailene Woodley en pantalla, consiguió garantizarse una segunda temporada y se convirtió en una de las producciones más premiadas de la televisión.

Pues bien, la historia de las amigas que comparten sus días -y sus problemas- entre los bucólicos paisajes de Monterrey, en California, tendrá una nueva incorporación. Se trata, nada menos, que de Meryl Streep. Así, la actriz que acaba de romper su propio récord en materia de nominaciones a los premios Oscar, regresará a la televisión luego de su participación en Angels in America, de 2003.

En la segunda temporada de Big Little Lies, Streep interpretará a Mary Louise Wright, la madre de Perry Wright (Alexander Skarsgard) y suegra de Celeste (Kidman). Según publica The Hollywood Reporter, se trata de una mujer preocupada por el bienestar de sus nietos después de la muerte de su hijo, que llega a Monterrey en busca de respuestas.

Los libros estarán nuevamente a manos de David E. Kelley y, por el momento, sólo están confirmadas Streep, Kidman y Whiterspoon, al tiempo que Dern, Woodley y Zoë Kravitz se encuentran aún negociando sus contratos. También se sabe que serán 7 episodios, que el personaje de Skarsgard hará “eventuales apariciones” y que esta segunda temporada explorará la “malignidad de las mentiras, la durabilidad de las amistades, la fragilidad del matrimonio y, por supuesto, los vericuetos de la paternidad”.