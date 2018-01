Furia de Lamothe tras ser tratado de “feo” y “mal actor”

Esteban Lamothe fue víctima de las críticas en las redes sociales por su actuación en el último capítulo de Las Estrellas, en el que su personaje de Javo se casó con Virginia (Celeste Cid). Furioso porque lo trataron de “mal actor” y “feo”, el galán respondió de manera agresiva. “Les quiero decir al ejército de haters de tuiter, que lo que opinan acerca de mi trabajo como actor y de mi nivel de belleza me chupa mucho los dos huevos. Dejen el celu bobos, salgan de su casa, paren de fracasar, posta, se puede”, lanzó el actor en un tuit que horas más tarde misteriosamente borró. Lejos de calmar las aguas, la respuesta del actor, sobre todo por su tono, hizo que los usuarios de la red redoblaran la apuesta con nuevos comentarios, crearan memes y lo compararan con Sebastián Estevanez, destacando que el protagonista de Golpe al corazón no actuaba bien, pero era simpático. Lamothe no es la primera figura pública víctima de las redes sociales en los últimos días. El martes, Araceli González dio una entrevista donde habló sobre el feminismo y de inmediato los tuiteros salieron al cruce.