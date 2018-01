Nacieron los mellizos de Amado Boudou: León y Simón

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, recibió otra buena noticia. Luego de ser liberado el viernes de la semana pasada por decisión de la Cámara Federal, ayer se convirtió por primera vez en papá.

Su mujer, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente, dio a luz a mellizos en una cesárea programada que se realizó en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los niños fueron bautizados León y Simón. Según explicó el ex ministro de Economía en una entrevista radial realizada el lunes, los nombres obedecen al libertador venezolano Simón Bolívar y al revolucionario ruso León Trotski.

“Afortunadamente salió todo como lo esperábamos. Están los tres en perfectas condiciones”, aseguraron allegados a la familia. Pesaron 3,115 y 2,450 kgs.

García de la Fuente y Boudou se conocieron en 2015, en Buenos Aires. Según el testimonio de la entonces legisladora mexicana, “no hubo flechazo” de amor entre ellos. Pero cuando regresó a su país natal, el ex vicepresidente argentino empezó a mandarle mensajes. Y, de a poco, comenzó la relación.