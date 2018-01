Adabel Guerrero reveló el insólito inconveniente que le causó el embarazo

La bailarina Adabel Guerrero está embarazada de seis meses y espera con mucha ansiedad a Lola, la hija que buscó durante tantos años con su pareja, Martín Lamela.

En diálogo con la revista PRONTO, Adabel compartió un dato inesperado del embarazo. Resulta que aumentó dos talles de calzado y es todo un tema porque no consigue zapatos. También contó cómo se mantiene de peso y por ahora, va muy bien, y eso que está a full con su performance en el espectáculo Bien argentino en Carlos Paz, donde baila y canta.

"Subí 7 kilos y medio. Te aconsejan aumentar un kilo por mes y aunque mi idea es subir 12 kilos en total, creo que voy a ir por un poquito más. Lo importante es comer sano por la beba y no desbandarme comiendo cualquier cosa. No quiero llegar redonda al noveno mes porque me va a ser difícil llevar la panza", confesó Adabel, que tiene fecha para el 15 de abril.

¡Está divina!