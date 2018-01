Evangelina Salazar habló de su reacción y la de Palito ante elección sexual de su hijo

Evangelina Salazar está casada hace 50 años con Palito Ortega y es madre de Martín, Julieta, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario. De bajo perfil, no suele hablar sobre la intimidad de su familia, pero en esta ocasión abrió su corazón y se refirió particularmente a su primogénito.

“Sebastián está de novio con Carla, una modelo preciosa. Emanuel vive en miami con Ana Paula, que es un hija más. Y Martín, que ahora trabaja con Sebastián, también tiene una vida plena. El es gay. Fue una cosa muy fuerte para nosotros, que somos de otra época. Pero lo transitamos muy bien”, reveló Salazar.

En ese sentido, contó cómo se enteró: “Las chicas lo adoraban y él siempre me decía cosas muy sentimentales. Yo notaba alguna cosita. El se analizó mucho tiempo, pero el psicólogo no me comentaba nada. A los 20 años ya me empezó a dar algunas señales. Con Ramón no hablaba del tema, pero conmigo sí. Hasta que un día nos hizo ir a su psicoanalista, que nos dio la noticia”. “Mi marido no habla del tema, pero fue a hacer cursos de inglés a la universidad con el novio de Martín. Él por supuesto lo ama, aceptó todo y está orgulloso de su hijo. Lo que no hace es hablarlo con naturalidad. Somos otra generación”, reconoció.