Evangelina Salazar contó cómo se enteraron con Palito Ortega de que su hijo Martín es gay

Evangelina Salazar es la líder de una de las familias más "artísticas" del país. Junto a Palito Ortega tuvieron seis hijos -Luis, cineasta y guionista, Emanuel, cantante, Sebastián, dueño de la productora Underground, Julieta, actriz, Rosario, cantante, y Martín, productor. De todos, el mayor es el que cultiva el perfil más bajo y de hecho, recién ahora se supo que es gay.

En una extensa entrevista con La Nación, Evangelina habló de la sexualidad de su hijo Martín (47) que al principio llegó como un cimbronazo para dos padres conservadores. Evangelina tiene un profundo pesar. Se lamenta al pensar en el bullying que su hijo sufrió de chico por ser gay, ya que recién salió del clóset después de los 20 años.

"Martín, que ahora trabaja con Sebastián, también tiene una vida plena. Él es gay. Fue una cosa muy fuerte para nosotros, que somos de otra época. Pero lo transitamos muy bien. Toda la vida Martincito fue una delicia. Las chicas lo adoraban y él siempre me decía cosas muy sentimentales. Yo notaba alguna cosita. Él se analizó mucho tiempo, pero el psicólogo no me comentaba nada", recordó Evangelina.

"Todo cambió tanto. Aunque cuando vivimos esa situación fue Luis, que tenía apenas once años, quien nos dio una lección. Dijo: esto es lo mejor que puede pasarle a la familia. Nosotros tenemos que agradecerle a Martín por todo lo que nos va a enseñar. Mi marido no habla del tema, pero fue a hacer cursos de inglés a la universidad con el novio de Martín. Él por supuesto lo ama, aceptó todo y está orgulloso de su hijo. Lo que no hace es hablarlo con naturalidad. Somos otra generación", cerró.