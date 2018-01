Malena Pichot, dura con Tomás Dente por el aborto

Los dichos de Facundo Arana respecto a la realización de las mujeres luego de la maternidad generaron una polémica inesperada, que desembocó en un debate en torno al aborto que involucró a las actrices Malena Pichot y Muriel Santa Ana y al periodista Tomás Dente, entre otras figuras públicas.

“Le pregunto a Facundo Arana qué piensa de las mujeres que no tienen útero. ¿Qué son para él? ¿Seres humanos imposibilitados de realizarse?… Yo, sin ir más lejos, aborté a los 24 años estando en pareja porque no quería ser madre. A los 40 no me quise casar con mi exnovio y le dije que no iba a tener hijos”, le respondió la actriz a su colega. De inmediato, el debate sobre la realización de la mujer cambió de rumbo y fue hacia el aborto. El panelista de “Nosotros a la mañana”, Tomás Dente, fue concluyente en su opinión: “Perdón, pero abortar por no querer ‘ser’ madre es un asesinato”. A lo que Pichot le respondió tratándolo de “infrahumano”: “Perdón, pero ser tan pelotudo debería estar prohibido”.