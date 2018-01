Fede Bal le dedicó a Laurita Fernández el mismo piropo que le había escrito a Barbie Vélez

Fede Bal es el mediático más romántico a la hora de dedicar posteos en las redes sociales, pero debería empezar a cambiar su repertorio.

Resulta que el hijo de Carmen Barbieri publicó una postal en la que se lo ve junto a Laurita tirado en el pasto, abrazados, al lado de la pileta de la casa que alquiló en el barrio Los Troncos de Mar del Plata, con esta leyenda: "Besos así para toda la vida".

Una frase que no es una obra maestra de la literatura ni mucho menos, pero que sonó familiar porque, no hace tanto, también la escribió en una foto junto a Barbie Vélez, su ex. Aquí la evidencia fotográfica que detectó el periodista Ángel De Brito:

A pesar de este detalle, Fede confesó en la revista GENTE "que está más enamorado que nunca.La voy a cuidar como nunca", prometió.