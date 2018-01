Internaron de urgencia a Chano Moreno Charpentier

Santiago Chano Moreno Charpentier fue internado el domingo por la tarde. El ex líder de Tan Biónica sufrió un cuadro de hipertensión en su casa de Capilla del Señor. Sin embargo, aún no hay nada confirmado sobre los motivos que lo llevaron a tener que hospitalizarse y se habla de un posible brote psicótico. Luego de ser atendido en su domicilio, el cantante fue trasladado e internado de urgencia al Hospital Austral de la localidad bonaerense de Pilar. Ante lo sucedido, su hermano Gonzalo, ex integrante también de la banda y ahora cantante solista, a través de su cuenta de Twitter anunció que debió suspender una transmisión que tenía programada.

Chano se despedía de un gran año en lo profesional, tras anunciar su debut como solista, con un show programado para el 3 de mayo en el Luna Park. Como previa de lo que se viene en el 2018, a mediados de diciembre había realizado un breve espectáculo en un estudio de grabación de Palermo donde repasó algunos de sus éxitos como Carnavalito.