Peretti, el actor más convocante del año

Había mucha expectativa con la taquilla del cine argentino para 2017, pero fueron muy pocas las películas que estuvieron a la altura de las previsiones. Sin llegar a ser fracasos absolutos, no funcionaron como se esperaba los nuevos films con Adrián Suar, Ricardo Darín y Guillermo Francella; es decir, las tres figuras más convocantes del medio local. Suar logró que “El fútbol o yo” quedara segunda en el ranking nacional y superara el millón de localidades (1.070.000), pero quedó muy lejos de los casi dos millones de espectadores que llevó a las salas “Me casé con un boludo” en 2016.

Peor le fue a Darín, que no llegó al millón con ninguno de sus dos thrillers psicológicos del año: “Nieve negra” (695.000) y la costosa “La cordillera” (640.000). En el caso de Francella, presentó un film de época (género que suele tener una aceptación menos masiva) como “Los que aman, odian”, que fue visto por 345.000 personas. Así, el único gran éxito del año resultó “Mamá se fue de viaje”, comedia de enredos con Diego Peretti que -con el plus de haber estado en cartel durante las vacaciones de invierno- resultó el quinto título más convocante del año con 1.675.000 espectadores. Completaron el top 10 del cine argentino 2017, “Los padecientes” (405.000 entradas), “Casi leyendas” (165.000), “Zama” (algo más de 90.000), “Yo soy así, Tita de Buenos Aires” (87.000) “Solo se vive una vez” (84.000).