Se cansó: Calu Rivero contó todo lo que pasó en "Dulce Amor"

"Ya no me callo más", esas fueron las palabras que Calu Rivero eligió para expresar en las redes sociales su verdad con respecto al escándalo que se generó hace cinco años cuando ella decidió abandonar la tira Dulce amor porque, según trascendió en aquel momento, habría sido acosada por su compañero de elenco, Juan Darthés.

En una nota que le brindó a Catalina Dlugi, la actriz había revelado que iba a lanzar un libro con sus vivencias donde iba a contar toda la verdad de su renuncia a la novela que hizo en 2013. Y claro, a partir de esas declaraciones, el fuerte rumor que se había instalado en los medios volvió a crecer. Incluso más, porque el actor reaccionó llevando a Calu a la Justicia. De hecho, a través de su abogada Ana Rosenfeld, Darthés le envió una carta documento a su ex compañera por daños y perjuicios.

"Estoy con la tranquilidad de saber que nada de esto es cierto. Lo estoy llevando por el lado judicial porque son temas muy delicados", fue la contundente respuesta del actor ante las acusaciones.

Pero, cansada por toda esta situación, Rivero publicó una extensa carta pública en la que cuenta que no hubo acuerdo en la mediación con Darthés y revela la situación que vive desde hace cinco años.

"Cinco años sin poder decir lo que sentí ni cuanto me dolió y marcó, y eso que tuve y tengo un excelente terapeuta", escribió Calu, refiriéndose a Darthés pero sin nombrarlo en ningún momento.

Después de cinco años tomé coraje y hablé. Estoy aliviada y orgullosa de haberlo hecho... de sacarme este malestar insoportable del cuerpo. @marourivero @ritadelvallem @JOSEDANTONA pic.twitter.com/T8Hg1uaXVW — CALU RIVERO 🤞🏼 (@riverocalu) 12 de diciembre de 2017

Y luego dio detalles del cara a cara que tuvo con Darthés en Tribunales hace menos de un mes: "Decidí cambiar mi pasaje y quedarme para encontrármelo cara a cara. Siempre necesité lo mismo: que me mirara a los ojos y me dijera 'perdón Calu, me equivoqué, no sé qué me pasó' o lo que sea que le salga y que pueda comprenderse como una disculpa. De su parte nunca hubo escucha, sensibilidad y receptividad ante mis insistentes reclamos de que #NOesNo. No puedo contar nada de lo que se habló en la mediación, pero no hubo acuerdo, tal como lo ventilaron otros".