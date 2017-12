La fuerte amenaza de Pampita Ardohain a la producción del Bailando

A pocos días de la final del Bailando 2017, Carolina Ardohain podría renunciar como jurado del Bailando debido a las irregularidades en el pago de su salario.

En una entrevista con Implacables, Pampita se refirió a la deuda que tiene el Grupo Indalo con los trabajadores de ShowMatch: "Nos tienen preocupados. Todos queremos cobrar. Tuvimos buena predisposición, vinimos a trabajar, pero bueno… ojalá se resuelva pronto".

"Uno tiene derecho a defender su sueldo porque a nadie le gusta trabajar gratis", explicó la modelo al ciclo que conduce Susana Roccasalvo. Y no descartó iniciar una acción legal, como lo hicieron otros colegas: "No me parece una mala medida. Es una buena idea, capaz la tome yo también… Si es necesario voy a mandar una carta documento, porque es el tiempo de uno. Y si no, uno lo invierte en otro lado".

La conductora de Pampita Online aseguró que abandonará el programa (que finaliza el próximo 18 de diciembre) si no le pagan el dinero adeudado. "Espero que nos tengan una respuesta pronto, no solo en mi caso. Todos se merecen tener el sueldo en su casa", señaló. "Todos seguimos trabajando. Mostramos buena intención porque no estamos dejando colgado el programa. Pero todo tiene un límite también, y tampoco vamos a seguir viniendo si no está el sueldo", agregó.

"Es una pena porque es un programa que adoro, del que soy muy fanática, y es un honor estar de jurado porque me encanta este show, pero bueno… el tiempo de uno hay que valorarlo. Esperemos que nos paguen urgente", finalizó.