La promesa de Wanda Nara a Mauro Icardi por si gana el Mundial

Wanda Nara esposa y representante del jugador Mauro Icardi habló de las expectativas por el primer mundial que jugará su pareja y reveló qué premio le dará en caso de que gane el Mundial de Rusia 2018.

Al hablar con el diario italiano "Corriere dello Sport" del desempeño del jugador en el prócimo campeonato mundial ,confesó entre risas: "Si gana con la Selección, como mucho le regalo otro perro”.

Luego, sobre el futuro de la carrera dijo: “Mauro es un jugador importante y los mejores clubes lo han estado siguiendo desde hace un tiempo. Es cierto que hay grandes clubes interesados en él. Es uno de los delanteros más importantes del mundo”, admitió Wanda sobre las chances de dejar Italia y mudarse a España, desde donde llegan rumores de que lo quiere el Real Madrid.

Y como buena representante, se puso la posible compra al hombro: “Prefiero no decir quién me está llamando. Soy yo quien habla de estas cosas mientras Mauro piensa en el Inter. Él está feliz aquí. La directiva sabe que ha rechazado a equipos que otros jugadores no rechazarían porque tiene en su corazón los colores azul y negro”.

Icardi renovó el año pasado su contrato con el Inter hasta 2021, con una cláusula de rescisión de 110 millones de euros, y la representante explicó que en este momento el internacional argentino está satisfecho con el presente acuerdo.

"No sé si el club querrá mejorar la cláusula y, de paso, su contrato. Pero la cláusula no tiene que asustar a nadie. Incluso si un club la pagara, la decisión final es siempre del jugador", recordó, subrayando que Icardi está feliz en Milán.