Barbie Vélez reveló el motivo por el que odiaba a su mamá cuando era chica

Tras varios meses de calma, Barbarita Vélez volvió a quedar en boca de todos. Esta vez, fue por oficializar su romance con Lucas Rodríguez, hijo de Fabián Rodriguez, el marido de Nazarena Vélez que se quitó la vida en el año 2014.

Los jóvenes fueron el centro de las criticas debido a su cercanía familiar: ambos tienen un hermano en común. Sin embargo, no existe ningún vínculo de sangre entre ellos.

Hace horas, en diálogo con revista Gente, y tras las declaraciones de Nazarena Vélez sobre esta noticia, Barbie confesó un antiguo rencor que le guarda a su mamá: “Cuando era chiquita la veía a mi mamá en los programas llorando y la odiaba”.

Además, explicó por qué no blanqueó antes su relación con Lucas. “Necesitaba estar guardada, no tan expuesta como el año pasado. Ahora estoy contenta, feliz. No decía nada porque no busco ni me gusta estar en el ojo de la tormenta“, admitió.