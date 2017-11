Barbie Vélez de novia con el hijo de Fabián Rodríguez

Barbie Vélez (23) se negaba a dar el nombre de su flamante novio. Hasta ayer, cuando confesó: es Lucas Rodríguez (23, agente inmobiliario), hijo de Fabián, quien fue marido de su madre, Nazarena, y murió en marzo de 2014. No tienen ningún vínculo de sangre, pero sí un hermano en común, Thiago (7). “No conviví nunca con él y su hermana Camila cuando mamá y Fabián se casaron. Ni siquiera teníamos mucha relación. Nos veíamos en los cumpleaños de Thiago, nos mandábamos un whatsapp para los nuestros… Pero no compartimos ni unas vacaciones juntos”, contó.

Además aclaró que comenzaron a salir desde julio de este año: “Desde abril nos veíamos seguido y un día me invitó a tomar unos tragos, una especie de cita, y se declaró. Creo que si sucedía el año pasado, le habría dicho que no. Pero ya estaba preparada”. “No quería contar su nombre porque es muy lindo lo que tengo y no quiero que nada lo arruine. El es ajeno al medio y realmente se pone muy nervioso. Si bien sabe en qué se está metiendo, le tengo un amor tan grande que lo quiero cuidar. Estoy muy feliz; nunca me pasó esto de amar así. Lucas es un sol”.