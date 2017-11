José María Listorti anunció que no seguirá en “Este es el show”: el motivo

El conductor José María Listorti hizo un anuncio que causó sorpresa: no continuará en 2018 al frente de Este es el Show, el programa vespertino que lleva diez temporadas al aire.

“Es mi última temporada en el programa. Es complicadísimo trabajar en la situación económica que atraviesa Ideas del Sur. Pero además está la cuestión anímica de todos porque hay compañeros que, si no cobran, no comen”, confirmó Listorti en Por si las moscas, programa que se emite por (la radio) La Once Diez.

Y agregó: “Lo único que tengo ganas es de irme de vacaciones. Volveré en febrero y recién ahí veré qué hago. Es mucha la angustia, tengo ganas de quedarme en casa, de estar con mi familia, porque me siento muy mal con todo lo que está pasando…”

Al aire de la citada emisora, a Listorti se lo oyó angustiado, y muy lejos de representar el arribista que estaba señalado como el sucesor natural de Marcelo Tinelli. “A mí me gusta hacer televisión, trabajar y que me paguen, no me meto en la cuestión política, pero es muy difícil trabajar sin cobrar... No tenemos ni para pagar los taxis para los invitados. Seguimos haciendo lo que hacemos porque tenemos pasión por la televisión”, finalizó.