Paula Chaves defendió a la China Suárez y le cayeron todas las críticas

Paula Cháves salió en defensa de la China Suárez en medio de la pelea de la actriz con Gimena Accardi y Nicolás Vázquez. Si bien es amiga de los tres, defendió a la novia de Benjamín Vicuña y su postura le costó las críticas de los espectadores.

Recordemos que Gime confesó que se ofendió con la China porque, según contó, no estuvo presente como amiga después de la trágica muerte de Santiago Vázquez, el hermano de Nico.

"Quiero decir algo, es un tema recontra privado. Cada amistad es un mundo. La realidad es que la China cuando falleció su papá, no volvió de su viaje", dijo, sobre el tema, Paula Cháves en su programa Este es el Show. Recordemos que en ese momento, Eugenia estaba en pareja con Nicolás Cabré. Juntos se habían tomado unas vacaciones afuera del país y allí recibieron la noticia.

"Es una persona que ante el dolor de la muerte le cuesta reaccionar como uno lo haría. Cuando fallece su papa tengo entendido que no volvió de viaje. Estaba con Nicolás Cabré, creo que en Colombia, y no volvió", agregó.

Y siguió: "No estoy justificando nada porque no me quiero meter, yo las quiero mucho a las dos. La China estuvo conmigo en momentos muy duros, cuando perdí el embarazo estuve muy mal, ella se ocupó de Olivia 100 por 100. Se la llevó sin ningún compromiso, estuvo al lado mío. Lo quiero decir porque es una recontra buena amiga como lo es Gime también. Creo que a ella le cuesta estar ante esos momentos de dolor, cada uno reacciona como puede”.

Paula contó también cómo fue la pelea entre las actrices. “La China se entera que ellos están enojados por eso hace tres días. Nunca se entendieron, se pelearon en junio y no pudieron decirse las cosas claramente y cuando se enteró que estaban dolidos, los llamó para pedirles perdón. Dijo ‘la verdad que no puedo creer, yo a veces no sé cómo reaccionar ante el dolor, quiero pedir disculpas si hice mal. Estoy como puedo’, palabras más, palabras menos fue eso. Esto no es ni blanco ni negro, es una relación de ellas dos. Se conocen hace años, fueron como hermanas"

La modelo indicó también que cuando Gimena llamó a Euge y le dijo que estaba enojada no le habría aclarado puntualmente por qué era. "A la China le mandás un mensaje y capaz de colgada te contesta a los tres días. Uno quiere a sus amigos como son, no estás intentando cambiarlos, los aceptás cómo son. A mí me ayudó muchísimo ella y fue muy buena amiga conmigo", aseguró.