Una muestra de creación y alcance cultural

La mayor exhibición de moda que haya tenido lugar en París abrió sus puertas en el Museo de las Artes Decorativas (Le Musée des Arts Décoratifs) en el mes de julio, ofreciendo un extraordinario homenaje al fundador de la casa francesa de moda, sus sucesores y el sueño que significa Dior.

“Diseñador de sueños” es la mayor retrospectiva sobre Dior jamás montada y la primera en Francia en treinta años. Pero es mucho más que sobre la moda y las celebridades del pasado y del presente que lo vistieron, desde la Princesa Grace de Mónaco, Lady Diana y Elizabeth Taylor a Rihanna, Jennifer Lawrence y Natalie Portman.

Cuando la Maison Dior debutó en 1947, provocó una inmediata exaltación, ocasionalmente escandalizó y finalmente cambió la moda para siempre. El objetivo de la exposición es mostrar la fuente de creación, la magnitud y el alcance cultural que Christian Dior y los diseñadores que lo sucedieron poseían y poseen.

Esta exposición ofrece a los visitantes una reseña exhaustiva del universo que nutre la fuente de inspiración detrás de las creaciones de moda de la Maison Dior, incluyendo, pero no limitado a, pinturas relevantes, aspectos históricos influyentes que sustentan un diseño, musas que inspiraron ciertas miradas, recuerdos inspiradores y culturales de viajes al extranjero.

El doble recorrido temático y cronológico de la exposición muestra la historia de Monsieur Christian Dior, su casa de moda y la moda en el contexto más amplio del arte y la cultura. Es una historia tan amplia y de ensueño que abarca más de 3000 metros cuadrados en su totalidad.

“Christian Dior, diseñador de sueños” ofrece una pasarela sin precedentes para la comprensión de la importancia global de la moda y para experimentar un sabor de primera mano de los hermosos, preciosos y magistralmente creados diseños de Dior, que han desafiado las barreras sociales a través del tiempo y definido la historia de la moda para siempre.

La exposición hace un alto para demostrar que la moda no es `fácil´ y, en el caso de los diseños de Dior, se baña en historia del arte, cultura, emociones y artesanía sutil que acrecientan el valor del trabajo en muchos aspectos. La cuidada conservación de prendas de vestir, fotografías, accesorios, objetos culturales, crea un sentimiento o una sobrecarga sensorial que hace que uno se sienta aún más inmerso en el “Sueño Dior”. La muestra es un testimonio del posicionamiento de la moda como una forma de expresión definitiva y su poder para tocar los sentidos, voluntaria y/o involuntariamente.

Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué esta, una retrospectiva y gigante exposición de moda, es importante en el contexto de la vida cotidiana, así como puede ser preocupante, compleja o maravillosa dependiendo del individuo?

Como Raf Simons, uno de los últimos directores creativos en Dior dijo, “el mundo de la moda no conoce la palabra parar, entonces hay que asegurarse que haya momentos sublimes todos los días”.

Extrapolando esta declaración al mundo entero: “Todo el mundo corre una carrera sin meta a la vista”.

Pasar unas horas en la exposición, o incluso ver fotografías de ella , ofrece un respiro del vertiginoso mundo que nos rodea y permite a nuestra mente ser transportada dentro de un sueño, esencialmente, el “Sueño Dior”. Un sueño creado magistralmente por medio del arte, el diseño, la fina elaboración manual, la artesanía, los accesorios, que finalmente se convierte en la encarnación de lo sublime.