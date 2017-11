Jesica Cirio se defendió de las críticas por su pancita post parto

Hace 11 días Jesica Cirio y Martín Insaurralde se convirtieron en padres de Chloé, cumpliendo así su gran sueño de formar una familia. La modelo que presentó esta semana en exclusiva en GENTE compartió en redes sociales una foto de su "pancita al natural" y se defendió de las críticas recibidas.

Cirio publicó en su cuenta de Instagram una foto de ella sin retoques y realizó un descargo: "Sí, obvio que me quedó pancita post parto", escribió y siguió: "Lo muestro porque me llegaron cientos de mensajes de chicas preguntándome si me quedó panza, o asumiendo que no me quedó nada (en las fotos siempre tengo la faja puesta)".

"Si bien no llegué a tener una panza grande con Chloé, obviamente que el cuerpo no se recupera de un día para el otro. Es lo normal y es lo natural, el cuerpo es sabio y hay que dejarlo que se acomode solo", aclaró a continuación.

En diálogo con GENTE, explicó lo que sintió en el momento en que se convirtió en mamá por primera vez: "La verdad que no sentí miedo alguno. Apenas la vi, me nació el instinto y me siento súper conectada y comunicada con ella. Me siento muy feliz cuando me mira a los ojos al amamantarla. Hoy es el momento más mágico de mi vida".