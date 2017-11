El polémico comentario de Mariano Iúdica que indignó a los televidentes

Mariano Iudica hizo un comentario sobre los piropos que provocó oleadas de críticas en Twitter. Su apellido se convirtió en Trending Topic en la Argentina y no por algo precisamente agradable.

El conductor polemizaba acerca de las quejas de las mujeres por el creciente acoso callejero. “Las que inventaron que no hay que decir piropos son todas feas, para emparejar para abajo con las lindas. Viene una fea y le dice a la linda ‘yo te defiendo, hagamos que no nos digan piropos’. ¡A vos no te dicen piropos por fea“, manifestó.

"No digas eso que después te matan. Hay lindas a las que no les gustan los piropos", dijo su compañero Pablo Duggan como para intentar frenarlo, aunque sus palabras también fueron muy cuestionables ya que siguió sosteniendo la distinción entre "lindas" y "feas".

Iudica siguió con su idea: "No. Las feas, para emparejar para abajo", afirmó. Y agregó, dirigiéndose a las mujeres: "A vos no te dicen por fea".

"Es una broma...", dijeron luego sus compañeros. "No, ¿cuál es la broma? Insistió el conductor. "No hay que decir piropos", opinó Chiche Gelblung. "¿Pero por qué si pasa una chica linda no se le puede decir 'adiós'?", siguió Iudica.

Ojo Marianito que vos no sos un adonis, y las feas no inventan simplemente hacemos que nos respetenhttps://t.co/lnj5qwONsi — noelia ailin (@noeeailin) 9 de noviembre de 2017