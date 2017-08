Luisana Lopilato reveló las insólitas primeras palabras de su hijo: "Dijo mamá, papá y..."

Luisana Lopilato y su marido, Michael Bublé, ya dejaron atrás la angustia por la salud de su pequeño hijo Noah y ahora solo quieren recordar momentos lindos. quedó en el pasado.

Fue por ello que la actriz, durante una entrevista con la revista Caras, contó con suma ternura cuáles fueron las primeras palabras que pronunció su segundo hijo. ¡Y sorprendió con una de ellas! "Elías ya habla muchísimo. Sus primeras palabras fueron 'mamá', 'papá' y después 'Spiderman'", contó la blonda, orgullosa del crecimiento de su bebé.

Sin embargo, y aunque resulte curioso, que el pequeño haya incluido dentro de sus primeras palabras la figura del reconocido personaje infantil no es un dato menor, porque su hermano mayor es fanático del personaje: "Noah una vez perdió un Spiderman que le había regalado una fotógrafa de Buenos Aires. Amaba ese muñeco. Lo buscamos en todos lados y no lo pudimos encontrar así que recorrí varios lugares hasta encontrar uno igual. Le compré cuatro. Tuve que rayarle los ojos porque el otro estaba muy usado y tenía los ojos marcados. Si no se iba a dar cuenta. Al principio lo miró raro, luego lo aceptó", contó con simpatía.