Susana Giménez negocia llevar a Cristina Kirchner a su living

La candidata a senadora Cristina Kirchner podría darle una entrevista a la conductora más inesperada: Susana Giménez.

Aunque Susana hizo público su rechazo al gobierno de Cristina y alguna vez dijo que "no la entrevistaría nunca", parece que la ex presidenta quiere llegar al público de la diva y por eso está tratando de conseguir una entrevista. De la mano de Daniel Scioli y Lucía Galán, Cristina le hizo llegar la propuesta a la producción del programa quien de parte de Susana recibió una respuesta inesperada. "Si la quiero, tiene que ser con las siguientes condiciones: sí o sí la nota tiene que ser en vivo, tiene que ser en el sketch de La Empleada Pública y me tienen que dar libertad para preguntar".

Fue Jorge Rial, quien dio la primicia en su programa "Intrusos"

Me cuentan que @CFKArgentina está negociando su visita al living de @Su_Gimenez — JORGE RIAL (@rialjorge) 29 de agosto de 2017

¿Se dará esta nota?