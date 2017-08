Luisana Lopilato reveló el secreto que más la avergüenza

Luisana Lopilato y Guillermo Francella visitaron el programa de Susana Giménez para presentar la película Los que aman odian y la actriz contó una divertida anécdota que provocó las carcajadas de todo el público.

Mientras Susana dialogaba con los actores, la mujer de Michael Bublé contó que no sabe nadar: “Un poquito hago… si me ahogo, me ahogo”.

Entre risas, la actriz continuó con su relato del gracioso momento vivido durante la filmación del largometraje. “Hice las primeras tomas y cuando me tiro ya… hice una ¿brazalete?”, señaló Luisana, entre risas, cuando en realidad quería referirse a una “brazada”.

¡Desopilante!