El premio Cóndor de Plata 2017 a la mejor película fue para “La luz incidente”

ESPECTÁCULOS

Se realizó en la noche del lunes en el CCK una nueva entrega de los Cóndor de Plata . La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina celebró en este 2017 la 65° edición de estos premios, en la cual "La luz incidente", del director Ariel Rotter, fue considerada la mejor película argentina de 2016 y, además, obtuvo otras seis distinciones (entre ellas el de mejor guión original que se llevó el cineasta).

En tanto, el largometraje "Gilda, no me arrepiento de este amor" también logró alzarse con siete estatuillas, incluido el Cóndor a mejor dirección para Lorena Muñoz.

Ambos films, empataron en el rubro actriz protagónica cuyo Cóndor fue compartido por Natalia Oreiro ("Gilda, no me arrepiento de este amor") y Érica Rivas ("La luz incidente"), quien estuvo ausente en la premiación.

Como mejor actor fue galardonado Oscar Martínez por "El ciudadano ilustre".

Mejor película iberoamericana resultó “El abrazo de la serpiente”, de Ciro Guerra

Durante la ceremonia también se reconoció las trayectorias de los actores Miguel Angel Solá y Ana María Picchio; de la cineasta y productora Lita Stantic y del periodista Guillermo Alamos.