Agitadas noches de Pampita en Buenos Aires mientras Pico recorre Chicago

ESPECTÁCULOS

El escándalo explotó al otro lado de la cordillera de los Andes, pero el romance de Pampita y Pico Mónaco sigue tan firme como el primer día. En medio de los rumores de una supuesta infidelidad del ex tenista con la modelo Fiorella Balbi, la jurado del Bailando hizo un divertido tour de bares por la ciudad de Buenos Aires, mientras el tandilense recorre las calles de Chicago.

Pampita se mostró muy feliz con amigos durante el cumpleaños de su íntima Angeles Balbiani, acompañada por Barbie Simons y otras personas. Haciendo oídos sordos a cualquier rumor, la modelo comenzó la noche en un bar, para terminar en la pista de un conocido boliche de la costanera Norte.

Por su parte, Pico se encuentra en los Estados Unidos, donde aprovechó su estadía para disfrutar de los shows en el festival Lollapalooza. Allí, el ex tenista disfrutó de las presentaciones de Arcade Fire, Justice y muchos otros artistas.

En el programa chileno Intrusos emitieron un informe en el que Fiorella Balbi, una modelo y entrenadora de crossfit, manifestó que el ex tenista quiso seducirla. Tras los rumores periodísticos, Pico emitió un comunicado en el que dijo: "Es una seria afectación a mi nombre y honor".