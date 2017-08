Lucas Figgini, el músico juninense que brilla en los escenarios del folclore argentino

COMENZÓ A ESTUDIAR GUITARRA CON MARIO MARCHETTO

Nacido en Junín, Lucas Figgini hizo la primaria y secundaria entre la Escuela 16 y el Colegio Normal donde comenzó a transitar sus primeros pasos en la música. “A los 14 años comencé a tomar clases de guitarra con Mario Marchetto, después de insistirles a mis padres”, exclamó el joven músico.

Luego de varios años de estudios de guitarra y canto, Figgini debutó en los escenarios juninenses. “Damián Gutiérrez del dúo Los Gringos, con quien tengo una relación familiar, me comentó que iba a despedir el año con su dúo y que yo iba a subir a tocar tres temas”, afirmó.

Tres meses después, lo anotaron en el casting para el programa Elegidos de Telefé conducido por Marley y quedó seleccionado para cantar en el vivo frente a La Sole, Axel, Miranda y el Puma Rodríguez. ”Fueron dos días de una experiencia única e increíble que no sé cómo explicarlo”, subrayó.

En la actualidad, Lucas Figgini, se la pasa cantando de peña en peña, haciendo lo que más le gusta y, además, estudiando agronomía en la UNNOBA.

-¿Cómo fueron tus inicios en Junín con la escuela y la música?

-¿Cómo fueron esos años de estudios musicales?

-Era llegar a lo de Mario Marchetto, ponerme a tocar, cantar y practicar por lo que terminé encontrando la afinación de la voz luego de tanto tiempo de estudio. La guitarra siempre me gustó de chico y siempre le insistí a mi papá para que me compre un instrumento musical.

-¿Qué influencias musicales te marcaron desde chico?

-Creo que me orienté al lado folclórico por las fiestas con la guitarra y bombo de Los Gutiérrez con Damián y Pepe, además de que mi viejo escuchaba en la radio a Horacio Guaraní, Luciano Pereyra, La Sole, Los Chalchaleros, Argentino Luna quienes fueron las personas que me guiaron para el folclore. Desde chico crecí con eso: el folclore es lo nuestro y hay que defenderlo pero también me gusta mucho el rock nacional.

-¿Qué te genera el folclore?

-Horacio Guaraní por ejemplo hizo distintos tipos de letras. En el folclore, el autor escribe con sinceridad y es algo que otro estilo no te genera. En el caso de la música tiene melodías y arreglos hermosos.

No entiendo cómo no hay una materia en la escuela que te enseñe folclore y tango que son parte de nuestra cultura.

-¿Qué significa saber que estás en tierras de Atahualpa Yupanqui?

-Don Pepe Gutiérrez, quien falleció hace unas semanas, tenía un trío musical con el hermano de Atahualpa: además de las provincias norteñas, en la provincia de Buenos Aires el folclore es nuestro también. No entiendo cómo no hay una materia en la escuela que te enseñe folclore y tango que son parte de nuestra cultura. Hoy a un joven le cantás folclore y se te duerme pero por suerte hoy acá en Junín se está dando un “boom” en lo que es bailar nuestra música autóctona: en nuestra ciudad tocas una chacarera y bailan todos.

-¿Cómo llegaste al show televisivo Elegidos?

-Hace dos años, en un Día del Amigo nos juntamos en mi casa y vino Gutiérrez: me puse a tocar la guitarra, les gustó y al otro día me anotaron en el casting Elegidos. No pasó una semana y me llamaron desde Buenos Aires diciéndome querían verme en un casting presencial. Viajé muy emocionado, pasé la primera etapa y logré estar en el vivo junto a La Sole, Axel, Miranda y el Puma Rodríguez. Fueron dos días de una experiencia única e increíble que no sé cómo explicarlo.



-¿Cómo fue conocer a esos artistas?

-Tuve la suerte de hablar con Axel y media hora con La Sole en el bar de los estudios de Telefé, quien me aclaró que este es un camino difícil pero hay que caminarlo y disfrutarlo. Son personas humildes y no se la creen ya que a ellos nadie les regaló nada y caminaron mucho.

-¿Te motiva a estar junto a tus ídolos?

-Es motivante haberlos conocido y te ayuda a tirar para adelante y querer encarar un poco más este camino. Desde el entorno familiar también hay apoyo y empujan porque la motivación de la familia es lo más importante.

-¿Qué música escuchas en la actualidad?

-Por ejemplo, yo en el auto escucho folclore y para salir a bailar con mis amigos escucho otras cosas, pero el 90% de mi vida musical transcurre dentro del folclore.

Artistas locales hay un montón y son muy buenos como Los Guevara, Los Marcheto y Los Gringos.

-Además del arte, ¿estás estudiando algo en paralelo?

-Actualmente estoy yendo a canto con Guillermo Marsilla y estudio agronomía en la Unnoba donde quiero empezar a meter materias ya que química me tiene agarrado bien de los talones pero siempre mirando hacia adelante.

-¿Cómo sigue tu camino musical en la actualidad?

-El 25 de Mayo estuvimos en Bragado cantando; en julio se hizo un evento en la Peña Multiespacio donde hicimos una noche nosotros; el 19 de agosto estaremos en Comodoro Py en la Fiesta del Chorizo Seco y el 23 de septiembre vamos hacer otra peña en el viejo Salón Alvear.

-¿Qué proyectos tenés en mente?

-En los proyectos musicales, por ahora estamos grabando el primer disco con mi banda integrada por Charly Ledesma, Benjamín Coluccio, Julio Rivero y Beto Bustamante. Después en la facultad quiero empezar a sacar materias de mi primer año, meterle para adelante, estudiar ya que la meta es el título.

-¿Cómo ves el ambiente musical en Junín?

-Artistas locales hay un montón y son muy buenos como Los Guevara, Los Marcheto y Los Gringos. Ahora tenemos la posibilidad de tener la Peña Multiespacio donde vas, te presentas y cantás sin ningún drama. No es solamente para el folclore ya que hacen noche de rock y jazz. Por ejemplo con el Festival de Tango está bueno que se fomente nuestra música, ahora viene el Festival Cultura Campo de nuevo y está bueno que siga habiendo movimientos. Yo de mi parte defiendo al folclore pero hay ofertas musicales de todos los estilos.