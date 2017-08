Fuerza Bruta estrenó en Tokio un show a la medida de los japoneses

ESPECTÁCULOS

El grupo artístico y acrobático argentino Fuerza Bruta estrenó en Tokio el espectáculo WA! Wonder Japan Experience, que combina la estética y la adrenalina de la compañía fundada por Diqui James con elementos del folklore de Japón y un elenco mayormente nipón.

La apuesta es una coproducción de algunos de los más importantes medios de comunicación y productoras de espectáculos locales, a las que se sumaron empresas de tecnología. James, uno de los fundadores y cerebros de Fuerza Bruta, desarrolló con su equipo un proyecto que tiene varios de los elementos de los espectáculos que se ven habitualmente en Argentina y en otros países, como Look up y Wayra, pero con muchos condimentos de esta gran isla de Oriente. Geishas, samuráis y otros personales que le dan su toque "folklórico" y de animé a este show.

Para los japoneses la experiencia es totalmente nueva, toma como base su propia cultura y la devuelve a través de herramientas creadas en Buenos Aires, a 18.000 kilómetros de aquí.

Cinco semanas llevó realizar el montaje para lo que se acaba de estrenar en una sala de Shinagawa, Tokio. Se espera que esta apuesta, con un comienzo de 10 funciones semanales para unas mil personas por show, dure varios años, en residencia en el StellarBar, del complejo Prince Hotel de Shinagawa.