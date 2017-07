Entregan los Premios Platino, con grandes chances para el cine argentino

Las películas argentinas "El ciudadano ilustre", de Gastón Duprat y Mariano Cohn; “La luz incidente”, de Ariel Rotter; y "Gilda, no me arrepiento de este amor", de Lorena Muñoz; además de la serie televisiva “El marginal”, de Luis Ortega; competirán el sábado en Madrid en diferentes rubros de la IV edición de los Premio Platino al cine iberoamericano, en una gala que tendrá a la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro como una de los protagonistas.



Durante la ceremonia, que tendrá lugar en el complejo Caja Mágica de la capital española, Oreiro tendrá un triple rol, ya que además de compartir la conducción junto al humorista Carlos Latre y competir por el Premio Platino a la mejor actriz por su papel protagónico en la película de Lorena Muñoz, actuará en vivo y cantará “No me arrepiento de este amor”, uno de los temas más populares de Gilda.



En la misma gala el Premio Platino de Honor 2017 será recibido por el actor estadounidense Edward James Olmos “por su contribución a la promoción de la cultura iberoamericana en Hollywood” y en homenaje a su trayectoria profesional, que incluye participaciones estelares en películas como “Blade Runner” y “Selena”, pero también en la recordada serie televisiva “División Miami”.