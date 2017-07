La Tota desde la clínica: “Estoy acá en contra de mi voluntad”

ESPECTACULOS

Daniel La Tota Santillán (49) está pasando uno de sus momentos más difíciles. Después de su detención por tentativa de hurto y resistencia a la autoridad, fue trasladado a un neuropsiquiátrico con diagnóstico de paranoia, bajo el consentimiento de su familia. Sin embargo, el conductor no quiere quedarse allí y escribió una carta dirigida al programa Pamela a la tarde donde contó la situación que está viviendo.

“Estoy acá en contra de mi voluntad. Quiero que quede totalmente aclarado que me encuentro aquí debido a la causa de La Salada, donde se encuentran involucrados Jorge Castillo y mi ex suegro”, reza la carta escrita a mano por el conductor y leída por Carlos Monti (60), a pesar de que su hija Daniela, que se encontraba en línea con el programa de América, lo negó rotundamente y aseguró que él se encuentra ahí por su complicado estado de salud mental.